सोनम वांगचुक ने बताए सफदरजंग अस्पताल के हालात, कहा- उत्तर कोरिया जैसी थी पाबंदियां

एक वीडियो संदेश में वांगचुक ने बताया कि अस्पताल में उनके अनुभव पर कई तरह की पाबंदियां थीं। उन्हें कमरे तक ही सीमित रखा गया, उनके सारे डिवाइस और यहां तक कि उनके नोट्स भी ले लिए गए। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे उत्तर कोरिया में हों। अदालत की अनुमति से उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया, तो उनकी पत्नी ने सवाल उठाया कि जब वे हिरासत में नहीं हैं, फिर उनके कमरे के बाहर पुलिस क्यों खड़ी है। इन सब बातों के बावजूद सरकार ने शिक्षा सुधारों पर बातचीत और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा का वादा किया, जिसके बाद वांगचुक ने आधी रात के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी।