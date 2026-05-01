उत्तर प्रदेश के आगरा में स्मार्ट मीटर उखाड़कर बिजली विभाग में फेंका

उत्तर प्रदेश: स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध बढ़ा, आगरा में मीटर उखाड़कर बिजली विभाग में फेंका

लेखन गजेंद्र 07:28 pm May 01, 202607:28 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को आगरा से एक वीडियो सामने आई है, जिसमें लोगों ने अपने घरों से मीटर उखाड़कर बिजली विभाग के दफ्तर के सामने फेंकते दिख रहे हैं। यह घटना अकोला कस्बे की बताई जा रही है। इससे महिले महिलाओं ने घर में लगे स्मार्ट मीटर उखाड़कर सिर पर रखकर बिजली दफ्तर तक मार्च निकाला था। मेरठ, लखनऊ, बांदा, हापुड़, आगरा, प्रतापगढ़ में भी ऐसे प्रदर्शन हो चुके हैं।