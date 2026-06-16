राम मंदिर के दान जांच: SIT को कर्मचारी के घर से मिले 10 लाख रुपये

कर्मचारी के घर से SIT को 10 लाख रुपये मिले

SIT ने मंदिर के सभी रिकॉर्ड्स, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों की उपस्थिति और CCTV निगरानी सिस्टम की गहनता से जांच की। बताया गया है कि रोजाना 40 दान पात्र (बक्से) खोले जाते हैं और एक निजी एजेंसी CCTV कैमरों की निगरानी में दान की गिनती करती है। इस तरह से देखा जाए तो दान की व्यवस्था काफी सुरक्षित मालूम पड़ती है। हालांकि, SIT को एक कर्मचारी के घर से 10 लाख रुपये नकद मिले हैं, जिसकी जांच अभी भी जारी है। शुरुआती पड़ताल से पता चलता है कि मंदिर के दान पात्रों से अनधिकृत रूप से पैसे निकाले जाने की संभावना कम है। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में मंदिर के उद्घाटन के बाद से यहां बड़े पैमाने पर दान आया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में (अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक) अब तक 153 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ है। वहीं, SIT अगले 15 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी।