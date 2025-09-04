प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग से की मुलाकात, दोनों देशों में हुए अहम समझौते

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद जारी बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर ने भारत का समर्थन किया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सिंगापुर के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक रोडमैप तैयार किया है।

बयान प्रधानमंत्री बोले- दोनों देशों के संबंधों में गहराई आई है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "पिछले सालों में दोनों देशों के सहयोग में गति और गहराई आई है। सिंगापुर दक्षिण-पूर्व में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हमारे रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। हमने आपसी व्यापार को गति देने के लिए व्यापार समझौते की समीक्षा करने का फैसला किया है।" वहीं, सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग ने कहा कि अनिश्चितताओं की दुनिया में भारत और सिंगापुर के संबंध महत्वपूर्ण हैं और साझा मूल्यों और सम्मान पर आधारित हैं।

आतंकवाद पहलगाम हमले की निंदा पर प्रधानमंत्री ने जताया सिंगापुर का आभार प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर ने भारत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, "आतंकवाद को लेकर हमारी चिंताएं एक समान है। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ना समय की मांग है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मैं प्रधानमंत्री वोंग और सिंगापुर सरकार का भारत की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करने और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।"

समझौते दोनों देशों में हुए ये अहम समझौते भारत के रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने डिजिटल एसेट इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने AI, क्वांटम और डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने हरित और डिजिटल शिपिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) और आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा भी करेंगे।