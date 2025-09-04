झारखंड के पलामू में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान शहीद
क्या है खबर?
झारखंड के पलामू जिले में गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक अन्य घायल है। मुठभेड़ तड़के 1 बजे मनातू पुलिस थाना क्षेत्र के केदल इलाके में हुई। शहीदों में सुनील राम और संतन मेहता शामिल है। घायल रोहित कुमार मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। तीनों झारखंड के निवासी हैं। केदल गांव में ही 10 लाख के इनामी माओवादी कमांडर शशिकांत गंझू का घर भी है।
मुठभेड़
माओवादी संगठन से अलग दूसरे समूह से हुई थी मुठभेड़
पुलिस ने बताया कि केदल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से अलग होकर बनी प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (TSPS) के साथ मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने गंझू के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया था, तभी गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस ने बताया कि नक्सली घात लगाकर बैठे थे। केदल TSPS नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। पुलिस को गंझू दल के सक्रिय होने की सूचना है। उसने पूरे इलाके में घेराबंदी कर तलाश तेज कर दी है।
आत्मसमर्पण
बुधवार को छत्तीसगढ़ में 20 नक्सलियों का आत्मसमर्पण
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बुधवार को 20 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से 11 पर 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था। 20 नक्सलियों में 9 महिलाएं हैं, जिनमें पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) बटालियन नंबर 1 का एक मजबूत कैडर भी शामिल है। इससे एक दिन पहले झारखंड में 9 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले थे। इनमें से 4 पर 23 लाख रुपये का इनाम था। उन्होंने हथियार भी सौंपे थे।