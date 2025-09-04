झारखंड के पलामू में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद (प्रतीकात्मक तस्वीर)

झारखंड के पलामू में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान शहीद

लेखन गजेंद्र 03:37 pm Sep 04, 202503:37 pm

क्या है खबर?

झारखंड के पलामू जिले में गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक अन्य घायल है। मुठभेड़ तड़के 1 बजे मनातू पुलिस थाना क्षेत्र के केदल इलाके में हुई। शहीदों में सुनील राम और संतन मेहता शामिल है। घायल रोहित कुमार मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। तीनों झारखंड के निवासी हैं। केदल गांव में ही 10 लाख के इनामी माओवादी कमांडर शशिकांत गंझू का घर भी है।