सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण कई इलाकों में तापमान शून्य (तस्वीर: एक्स/@prakash03374729)

भारत-चीन सीमा पर भारी बर्फबारी के बाद सफेद चादर बिछी, सिक्किम में रेड अलर्ट जारी

लेखन गजेंद्र
Oct 31, 2025
03:55 pm
भारत-चीन सीमा के ऊपरी इलाकों में शुक्रवार को भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सिक्किम में नाथुला दर्रा क्षेत्र मोटी सफेद चादर से ढक गया है। बर्फबारी की वजह से जहां सिक्किम के तापमान में भारी गिरावट हुई है, वहीं कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान शून्य से नीचे माइनस में चला गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सिक्किम में खराब मौसम को देखते हुए अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

ऊपरी इलाकों में यातायात प्रभावित

IMD के मुताबिक, नाथुला, कुपुप और त्सोम्गो (चांगू) झील के आसपास सुबह से बहुत भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहेगा। सिक्किम के प्रशासनिक अधिकारियों ने पर्यटकों और परिवहनकर्ताओं से फिलहाल ऊपरी इलाकों से दूर रहने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बर्फ से लदी और फिसलन भरी सड़कें गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। सीमा सड़क संगठन (BRO) की टीमें सड़कों पर जमा बर्फ हटाने में लगी हुई हैं।

सिक्किम में गिरती बर्फ

चक्रवात मोंथा का बताया जा रहा प्रभाव

सिक्किम में यह मौसम की पहली बर्फबारी है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। साथ ही इस साल सर्दी जल्दी आने का संकेत भी है। IMD के मुताबिक, सिक्किम के मौसम में बदलाव को चक्रवात मोंथा के बाद का प्रभाव बताया जा रहा है, जिसने पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में दस्तक दी थी। गंगटोक, मंगन और पाकयोंग में 1-2 नवंबर को ग्यालशिंग, नामची में 2 नवंबर को बर्फबारी-बारिश की संभावना है।