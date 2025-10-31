भारत-चीन सीमा पर भारी बर्फबारी के बाद सफेद चादर बिछी, सिक्किम में रेड अलर्ट जारी

मौसम

ऊपरी इलाकों में यातायात प्रभावित

IMD के मुताबिक, नाथुला, कुपुप और त्सोम्गो (चांगू) झील के आसपास सुबह से बहुत भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहेगा। सिक्किम के प्रशासनिक अधिकारियों ने पर्यटकों और परिवहनकर्ताओं से फिलहाल ऊपरी इलाकों से दूर रहने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बर्फ से लदी और फिसलन भरी सड़कें गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। सीमा सड़क संगठन (BRO) की टीमें सड़कों पर जमा बर्फ हटाने में लगी हुई हैं।