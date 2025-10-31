भारत-चीन सीमा पर भारी बर्फबारी के बाद सफेद चादर बिछी, सिक्किम में रेड अलर्ट जारी
भारत-चीन सीमा के ऊपरी इलाकों में शुक्रवार को भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सिक्किम में नाथुला दर्रा क्षेत्र मोटी सफेद चादर से ढक गया है। बर्फबारी की वजह से जहां सिक्किम के तापमान में भारी गिरावट हुई है, वहीं कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान शून्य से नीचे माइनस में चला गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सिक्किम में खराब मौसम को देखते हुए अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
ऊपरी इलाकों में यातायात प्रभावित
IMD के मुताबिक, नाथुला, कुपुप और त्सोम्गो (चांगू) झील के आसपास सुबह से बहुत भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहेगा। सिक्किम के प्रशासनिक अधिकारियों ने पर्यटकों और परिवहनकर्ताओं से फिलहाल ऊपरी इलाकों से दूर रहने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बर्फ से लदी और फिसलन भरी सड़कें गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। सीमा सड़क संगठन (BRO) की टीमें सड़कों पर जमा बर्फ हटाने में लगी हुई हैं।
ट्विटर पोस्ट
सिक्किम में गिरती बर्फ
Sikkim started receiving snowfalls across the Himalayan State of Indian Union.— ~ सिक्किमेली कान्छो Sikkimeli Kancho ~ (@NeopaneyV) October 31, 2025
Visuals from North Sikkim... pic.twitter.com/EvD0K5tCH2
चक्रवात मोंथा का बताया जा रहा प्रभाव
सिक्किम में यह मौसम की पहली बर्फबारी है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। साथ ही इस साल सर्दी जल्दी आने का संकेत भी है। IMD के मुताबिक, सिक्किम के मौसम में बदलाव को चक्रवात मोंथा के बाद का प्रभाव बताया जा रहा है, जिसने पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में दस्तक दी थी। गंगटोक, मंगन और पाकयोंग में 1-2 नवंबर को ग्यालशिंग, नामची में 2 नवंबर को बर्फबारी-बारिश की संभावना है।