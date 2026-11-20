सबरीमाला में श्रद्धालुओं को मिलेगी हर भाषा में जानकारी, भीड़ प्रबंधन के लिए हुए ये इंतजाम
लेखन आबिद खान
सबरीमाला में मंडलम तीर्थयात्रा के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को संभालने के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। इसमें बहुभाषी साइनबोर्ड और एकतरफा रास्ते शामिल हैं, खासकर व्यस्त अप्पम और अरवाना काउंटरों के पास।
इसका मकसद है कि सभी श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही आसान हो जाए, भले ही वे कोई भी भाषा बोलते हों।
वलिया नाडा पर स्क्रीन, 4 भाषाओं में दाम और स्वच्छता
वलिया नाडा पंडाल में लगी डिजिटल स्क्रीन अब कई भाषाओं में जरूरी संदेश दिखाएंगी। मंदिर के आस-पास की दुकानों को अपनी सभी चीजों के दाम 4 भाषाओं में साफ-साफ दिखाने होंगे, इससे श्रद्धालुओं के लिए खरीददारी आसान और भरोसेमंद बनेगी।
इतना ही नहीं, साफ-सफाई के लिए और कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, ताकि भीड़ के वक्त भी रास्ते साफ-सुथरे रहें और कहीं भी प्लास्टिक न दिखे।