वलिया नाडा पंडाल में लगी डिजिटल स्क्रीन अब कई भाषाओं में जरूरी संदेश दिखाएंगी। मंदिर के आस-पास की दुकानों को अपनी सभी चीजों के दाम 4 भाषाओं में साफ-साफ दिखाने होंगे, इससे श्रद्धालुओं के लिए खरीददारी आसान और भरोसेमंद बनेगी।

इतना ही नहीं, साफ-सफाई के लिए और कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, ताकि भीड़ के वक्त भी रास्ते साफ-सुथरे रहें और कहीं भी प्लास्टिक न दिखे।