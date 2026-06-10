शिवाजी कॉलेज प्रोफेसर हत्याकांड: किराए के विवाद में 13 साल के बेटे ने ली जान, पश्चिम बंगाल से हुई गिरफ्तारी

किराए के विवाद के बाद रची गई हत्या की साजिश

आरोपियों ने पॉल का मकान किराए पर लिया था, लेकिन जब पॉल ने उन्हें मकान खाली करने को कहा तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। जांच में सामने आया है कि हत्या की योजना पहले से ही बना ली गई थी। आरोपी पति ने पहले पॉल के फ्लैट की रेकी भी की थी। 4 जून को उनके बीच बहस काफी बढ़ गई और इसी दौरान पॉल की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरा परिवार ट्रेन पकड़कर फरार हो गया। पॉल की मौत से शिवाजी कॉलेज के छात्र और शिक्षक सदमे में हैं। कॉलेज के छात्र और शिक्षक उन्हें एक समर्पित शिक्षिका और कल्चरल कमेटी की सदस्य के तौर पर याद कर रहे हैं।