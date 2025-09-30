चेन्नई: एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन में मेहराब गिरने से 9 मजदूरों की मौत, कई अन्य घायल
क्या है खबर?
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक निर्माणाधीन आर्च (मेहराब) के 30 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण उसके नीचे दबने से 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उत्तरी चेन्नई के स्टेनली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवा दिया। घटना की जांच जारी है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, थर्मल पावर स्टेशन में शाम को एक निर्माणाधीन मेहराब लगभग 30 फीट नीचे गिर गया, जिससे कई प्रवासी मजदूर दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव अभियान शुरू कराया और 15 से अधिक घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि चिकित्सकों ने 9 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य का उपचार जारी है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।
दौरा
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के सचिव अस्पताल पहुंचे
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के सचिव और तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड (TANGEDCO) के अध्यक्ष डॉ जे राधाकृष्णन घायल श्रमिकों से मिलने और स्थिति का आकलन करने के लिए स्टेनली अस्पताल पहुंचे हैं। बता दें कि इस साल फरवरी में हुई एक अन्य घटना में मदुरै के मट्टुथवानी बस स्टैंड पर स्थित प्रतिष्ठित मेहराब को गिराने के दौरान एक अर्थमूवर ऑपरेटर की मौत हो गई थी और ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
#WATCH | Tamil Nadu | Dr J.Radhakrishnan, Secretary of the Tamil Nadu Electricity Board, and the Chairman of the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO), arrives at Stanley Government Hospital to meet those injured in the structure collapse at a construction… https://t.co/JFO3TOgixK pic.twitter.com/eLmhJLhlea— ANI (@ANI) September 30, 2025