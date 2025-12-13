पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी की चेतावनी, पड़ेगी कोहरे के साथ शीतलहर की मार 

पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी की चेतावनी, पड़ेगी कोहरे के साथ शीतलहर की मार
क्या है खबर?
पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में शनिवार (13 दिसंबर) को शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कोहरा छाया रह सकता है।
तापमान
माइनस 8 डिग्री तक गिरा तापमान
पहाड़ी राज्यों का मौसम देखें तो आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड अचानक बढ़ सकती है। श्रीनगर का सुबह का तापमान माइनस 2 से 3 डिग्री के आस-पास जा सकता है, जबकि हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगभग माइनस 8 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तराखंड में शनिवार को कई इलाकों में पाला गिरा है, जिससे चमोली और पिथौरागढ़ में नदी-नाले और झरने का पानी जम गया है।
कोहरा
इन राज्यों में परेशान करेगा कोहरा
मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले 10 साल के दौरान सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है। शुक्रवार रात यहां पारा 5.2 डिग्री तक गिर गया। अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा दूसरी तरफ राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार में पछुआ हवाएं कंपकंपी छुड़ा रही हैं। प्रदेश के कई इलाकों में आज घना कोहरा परेशान करेगा, वहीं उत्तर प्रदेश 13-15 दिसंबर तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है।
ट्विटर पोस्ट
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छाया घना कोहरा
#WATCH | UP: A thick layer of smog covers the Bulandshahr city this morning. pic.twitter.com/S2Bvdeljuw— ANI (@ANI) December 13, 2025
मौसम
राजधानी में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में प्रदूषण के कारण स्मॉग की परत छाई हुई है, लेकिन इससे शनिवार से राहत मिलने की उम्मीद है। IMD के अनुसार, 20-25 किमी/घंटा की रफ्तार से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से धुंध छटने लगेगी। राजधानी में न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री और अधिकतम 23-25 डिग्री के आस-पास रहने और हल्के बादल छाने के आसार हैं। दिन में तेज धूप के कारण सर्दी से राहत रहेगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी में 300-400 के बीच बना हुआ है।