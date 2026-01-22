झारखंड में बड़ी मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 16 को ढेर किया

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ( CRPF ) और झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जंगलों में नक्सलियों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की टीम ने संयुक्त अभियान शुरू किया। इसी दौरान नक्सलियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को घेर लिया। अभी तक कम से कम 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है।

आंकड़े

2025 में 2,167 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में साल 2025 बेहद अहम रहा। पिछले साल 2,167 नक्सलियों ने हथियार छोड़े, जो एक साल में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं, 2014 से 2025 के बीच सुरक्षा बलों ने 1,841 नक्सलियों को मार गिराया, 16,336 को गिरफ्तार किया और 9,588 के आत्मसमर्पण में सहायता की। 7 जनवरी, 2025 को भी सुकमा में 26 नक्सलियों ने हथियार त्यागे थे। इनमें से 13 पर 65 लाख रुपये का इनाम था।