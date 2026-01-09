छत्तीसगढ़ में 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 36 पर संयुक्त रूप से 1.19 करोड़ का इनाम

इनाम

कितने नक्सलियों पर था कितना इनाम?

राय ने बताया कि इनमें से 7 नक्सलियों पर 8 लाख रुपये का इनाम था। इसके अलावा 7 अन्य पर 5-5 लाख रुपये, 8 पर 2-2 लाख रुपये, 11 पर 1-1 लाख रुपये और 3 पर 50,000 रुपये का इनाम था। उन्होंने बताया कि सभी 63 नक्सलियों को तत्काल 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई और सरकारी नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा। ये नक्सली दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, माड और ओडिशा सीमा पर सक्रिय थे।