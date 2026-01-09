छत्तीसगढ़ में 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 36 पर संयुक्त रूप से 1.19 करोड़ का इनाम
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज 63 नक्सलियों ने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 36 पर संयुक्त रूप से 1.19 करोड़ रुपये से अधिक का इनाम घोषित था। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि 'पूना मार्गेम' पहल के तहत 18 महिलाओं सहित कई नक्सलियों ने वरिष्ठ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है।
इनाम
कितने नक्सलियों पर था कितना इनाम?
राय ने बताया कि इनमें से 7 नक्सलियों पर 8 लाख रुपये का इनाम था। इसके अलावा 7 अन्य पर 5-5 लाख रुपये, 8 पर 2-2 लाख रुपये, 11 पर 1-1 लाख रुपये और 3 पर 50,000 रुपये का इनाम था। उन्होंने बताया कि सभी 63 नक्सलियों को तत्काल 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई और सरकारी नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा। ये नक्सली दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, माड और ओडिशा सीमा पर सक्रिय थे।
ट्विटर पोस्ट
63 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
#WATCH | Dantewada, Chhattisgarh | 63 wanted Naxals surrender before Dantewada Police. pic.twitter.com/nX54cLBng5— ANI (@ANI) January 9, 2026
आंकड़े
2025 में 2,167 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में साल 2025 बेहद अहम रहा। पिछले साल 2,167 नक्सलियों ने हथियार छोड़े, जो एक साल में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं, 2014 से 2025 के बीच सुरक्षा बलों ने 1,841 नक्सलियों को मार गिराया, 16,336 को गिरफ्तार किया और 9,588 के आत्मसमर्पण में सहायता की। 7 जनवरी, 2025 को भी सुकमा में 26 नक्सलियों ने हथियार त्यागे थे। इनमें से 13 पर 65 लाख रुपये का इनाम था।