पंजाब के फिरोजपुर में पिकअप और ट्राले की भिडंत, 8 लोगों की मौत

पुलिस

पिकअप में सवार थे 25 लोग

पुलिस ने बताया कि पिकअप में करीब 25 लोग सवार थे और वे जलालाबाद से अमृतसर के ब्यास जा रहे थे। ये सभी लोग किसी परिजन की अस्थियां विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे कई लोग अंदर ही फंस गए। गंभीर रूप से घायलों को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।