तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर; 10 की मौत, दर्जनों के घायल होने की खबर
क्या है खबर?
तमिलनाडु के थिरुपथुर के पास 2 सरकारी बसें आमने-सामने टकरा गई हैं। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने और लगभग 40 के घायल होने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक बस कराईकुडी जा रही थी, जबकि दूसरी मदुरै जा रही थी। इस दौरान थिरुपथुर के पास सड़क दोनों बसों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। बस में फंसे कई यात्रियों को स्थानीय निवासियों और आपातकालीन टीमों ने उन्हें बाहर निकाला।
रिपोर्ट
मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका
बताया जा रहा है कि शिवगंगा में गुम्मिदीपोंडी पुल के पास 2 सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर के चलते यह हादसा हुआ है। शिवगंगा जिले के SP ने अब तक 10 लोगों की मौत होने की जानकारी दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
अन्य घटना
24 नवंबर को सड़क दुर्घटना में मारे गए थे 7 लोग
इससे पहले 24 नवंबर को तमिलनाडु के तेनकासी में भी 2 बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई थी। इस घटना में 7 यात्रियों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे। यह दुर्घटना मदुरै-कोल्लम राष्ट्रीय राजमार्ग पर कदयानल्लूर के पास से हुई थी, जब तेनकासी से कोविलपट्टी जा रही एक निजी बस और राजपलायम से तेनकासी जा रही एक अन्य बस टकरा गई थी। ओवरटेक करने के प्रयास में ये हादसा हुआ था।