तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर; 10 की मौत, दर्जनों के घायल होने की खबर

लेखन आबिद खान 06:10 pm Nov 30, 202506:10 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के थिरुपथुर के पास 2 सरकारी बसें आमने-सामने टकरा गई हैं। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने और लगभग 40 के घायल होने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक बस कराईकुडी जा रही थी, जबकि दूसरी मदुरै जा रही थी। इस दौरान थिरुपथुर के पास सड़क दोनों बसों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। बस में फंसे कई यात्रियों को स्थानीय निवासियों और आपातकालीन टीमों ने उन्हें बाहर निकाला।