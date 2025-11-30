छत्तीसगढ़ में महिलाओं समेत 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 65 लाख का था इनाम
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक साथ 37 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 27 इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर संयुक्त रूप से 65 लाख रुपये का इनाम था। साथ ही 12 महिला नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। DRG कार्यालय दंतेवाड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में नक्सलियों ने हथियार त्यागे हैं। मुख्यधारा में लौटने पर इन सभी नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपये की तत्काल सहायता राशि भी दी गई।
रिपोर्ट
किन-किन नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण?
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में कुमाली उर्फ अनीता मंडावी, गीता उर्फ लक्ष्मी मड़कम, रंजन उर्फ सोमा मंडावी और भीमा उर्फ जहाज कलमू शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन सभी पर 8-8 लाख रुपये का इनाम था। कंपनी नंबर 2 का सदस्य भीमा उर्फ जहाज 2020 के मिनपा हमले में शामिल था, जिसमें 26 जवान शहीद हुए थे। इसके कुमारी मुन्नी कर्मा, लक्ष्मी अटामी, कृष्णा पदामी, मंगली हेमला, दशरू डोडी, नंदू मंडावी और विज्जा मिच्चा जैसे नाम भी शामिल हैं।
बयान
पुलिस बोली- हमारी कोशिशें और स्थानीय लोगों का सहयोग रंग लाया
दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने कहा, "हमारी लगातार कोशिश और स्थानीय लोगों का सहयोग रंग लाया है। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वे बता रहे हैं कि जंगल में अब उनके लिए रहना मुश्किल हो गया है। पुलिस हर तरफ पहुंच रही है और गांव वाले भी अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं।" बता दें कि बीते 23 महीनों में 2,200 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं।