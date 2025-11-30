छत्तीसगढ़ में 37 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं

छत्तीसगढ़ में महिलाओं समेत 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 65 लाख का था इनाम

लेखन आबिद खान 05:04 pm Nov 30, 202505:04 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक साथ 37 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 27 इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर संयुक्त रूप से 65 लाख रुपये का इनाम था। साथ ही 12 महिला नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। DRG कार्यालय दंतेवाड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में नक्सलियों ने हथियार त्यागे हैं। मुख्यधारा में लौटने पर इन सभी नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपये की तत्काल सहायता राशि भी दी गई।