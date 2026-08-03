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प्रदर्शनकारी छात्रों पर नहीं होगी कार्रवाई, केंद्र सरकार बोली- हम वादे को लेकर गंभीर
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई न करने को लेकर प्रतिबद्ध है

प्रदर्शनकारी छात्रों पर नहीं होगी कार्रवाई, केंद्र सरकार बोली- हम वादे को लेकर गंभीर

लेखन आबिद खान
Aug 03, 2026
01:53 pm
क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने कहा है कि वह पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने जा रही है। सरकार ने ये बात सुप्रीम कोर्ट को बताई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR के साथ क्या किया जाए, इस पर कुछ गलतफहमी थी। मुझे यह कहने के निर्देश हैं कि सरकार छात्रों पर अपने वादे को लेकर गंभीर है।"

वकील

वकील ने पूछा- क्या रद्द होंगी FIR?

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील वृंदा ग्रोवर ने जानना चाहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR क्या वापस ली जाएंगी या रद्द की जाएंगी।

उन्होंने कहा, "ये युवा लोग हैं जिनका पूरा जीवन उनके सामने है। यहां तक ​​कि मुकदमे को रद्द करने के लिए भी हमारे पास बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में FIR दर्ज हैं। राज्यों के साथ इस मामले को सुलझाने के बाद हम इस कोर्ट में वापस आएंगे।"

पैलेट गन

वकील ने कहा- पैलेट गन चलाने का निर्देश किसने दिया

वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, "हमने उन पुलिसकर्मियों की पहचान कर ली है, जिन्होंने कार्रवाई की थी। हलफनामे में बताया जाना चाहिए कि RAF को निर्देश देने के लिए कौन जिम्मेदार था। पुलिस कमिश्नर और RAF निदेशक को निर्देश दिए जाए कि वे बताएं कि उन्होंने पैलेट गन और लाठीचार्ज की अनुमति कैसे दी। पुलिस को इस तरह से काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हलफनामे में इन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए।"

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