CJP के विरोध प्रदर्शन में 3 लोग पैलेट गन से घायल, CRPF कर रही जांच- रिपोर्ट

साहिल फिलहाल AIIMS ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी दाहिनी आंख की रोशनी जा सकती है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साहिल के शरीर के दाहिने हिस्से में पैलेट गन से चोटें आई थीं।

अधिकारी ने कहा, "उसकी हालत स्थिर है और दर्द कम करने वाली दवाएं दी जा रही हैं। आंखों की रोशनी कितनी गई है, इस बारे में अभी कोई नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। सबसे अच्छा इलाज दिया जा रहा है।"