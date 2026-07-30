पैलेट-गन उपयोग को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट-गन उपयोग पर कहा- नियमों के बदलने तक हथियारों का इस्तेमाल अवैध नहीं

लेखन गजेंद्र 01:07 pm Jul 30, 202601:07 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन चलाने वाले आरोपों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने कहा कि जब तक नियमों में बदलाव नहीं होता, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल अवैध नहीं मान सकते। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से याचिका में संशोधन करके पैलेट-गन उपयोग के नियमों को चुनौती देने की सलाह दी है।