किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर किया

लेखन आबिद खान 02:06 pm Feb 22, 202602:06 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि चतरू के जंगलों में 2 से 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) संयुक्त रूप से ये अभियान चला रहे हैं। इलाके में और बल भेजा गया है।पि