जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में जैश के 2 आतंकी ढेर, गुफा में छिपे हुए थे
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां सुरक्षाबलों ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि कल से मुठभेड़ जारी थी, जिसमें एक आतंकवादी को गोली लग गई थी। इसके बाद दोनों आतंकवादी गुफा में छिपकर बैठे हुए थे, जिन्हें सुरक्षाबलों ने आज मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इलाके में अभी भी सेना का तलाशी अभियान जारी है।
गुफा
सेना ने विस्फोट के जरिए गुफा को उड़ाया
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, रामनगर के जाफर जंगल इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना की व्हाइट नाइट कोर के तहत CIF डेल्टा, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने संयुक्त अभियान शुरू किया। कल यानी 3 फरवरी को आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी की थी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को गोली लगी और वो साथी के साथ गुफा में छिप गया। इसके बाद सुरक्षाबलों ने गुफा के हिस्से को धमाका कर उड़ा दिया।
अभियान
सेना ने अभियान को 'किया' नाम दिया
व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पुलिस से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर CIF डेल्टा के जवानों ने पुलिस और CRPF के साथ मिलकर खास अभियान को अंजाम दिया। एक सोची-समझी और कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई के बाद 2 आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन में एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल, टैक्टिकल सटीकता और ऊंचे दर्जे की प्रोफेशनलिज्म देखने को मिली। ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इलाका निगरानी में है।'