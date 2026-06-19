मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई: 9 उग्रवादी गिरफ्त में, अगवा व्यक्ति की सुरक्षित घर वापसी
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटों में प्रतिबंधित संगठनों के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक अन्य कार्रवाई में, सुरक्षा बलों ने 50 साल के एक शख्स को भी सुरक्षित बचाया है, जिसे म्यांमार के एक सशस्त्र समूह पायसुवधी (PSH) के संदिग्ध उग्रवादियों ने कथित तौर पर अगवा कर लिया था। पीड़ित शख्स अब अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट आया है।
पुलिस ने कंगलेइपाक और KCP के सदस्यों को पकड़ा
ये गिरफ्तारियां इम्फाल पूर्व, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों से हुई हैं। जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनमें कंगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीपुल्स वॉर ग्रुप) और KCP (मेइतेई फिंगांग लनमी) के सदस्य शामिल हैं। पुलिस ने उनकी अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाला एक वाहन भी जब्त कर लिया है। सुरक्षा बलों की इन त्वरित कार्रवाइयों से पता चलता है कि वे इलाके में अपराध नेटवर्क और सीमा पार से आने वाले खतरों से निपटने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं।