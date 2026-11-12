कुलगाम हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ होने का शक

इस हमले में मिलीं कार्ट्रिज केसिंग की फॉरेंसिक जांच हुई है। जांच से पता चला है कि ये वही केसिंग हैं जो पहले भी भट से जुड़े हमलों में मिली थीं।

CCTV फुटेज देखने से पता चला कि हमला कितना तेज था। हमलावरों ने सिर्फ 15 सेकंड में 30 गोलियां चलाई थीं।

भट का संबंध 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' से है और वह स्थानीय नेटवर्क के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर काम करता है। सुरक्षा बल अब उसकी तलाश में एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बलों ने उसकी तस्वीरें जारी की हैं और उसके बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने का ऐलान भी किया है।

उनका मानना है कि यह एक बड़े आतंकी खतरे की शुरुआत हो सकती है, इसलिए वे उसके पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिशें तेज कर रहे हैं।