दिल्ली और राजस्थान समेत इन राज्यों में जल्द ही बंद होंगे स्कूल, जानिए पूरा कार्यक्रम

दिल्ली की 50 दिन की छुट्टी

दिल्ली के छात्रों को 11 मई से 30 जून तक 50 दिन की लंबी छुट्टी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल 20 मई से 15 जून तक बंद रहेंगे। वहीं निजी स्कूल मौसम के मिजाज को देखते हुए छुट्टियों की तारीखों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। राजस्थान में छुट्टियां 17 मई से 20 जून तक रहेंगी, लेकिन ज्यादा गर्मी पड़ती रही तो इन्हें आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बिहार और हरियाणा में स्कूल 1 जून से बंद हो जाएंगे। बिहार में छुट्टियां 20 जून को खत्म होंगी, जबकि हरियाणा में 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। याद रखें ये संभावित तारीखें हैं और स्थानीय स्तर पर इनमें बदलाव हो सकता है। ऐसे में अपने स्कूल से एक बार ज़रूर पुष्टि कर लें।