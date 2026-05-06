दिल्ली और राजस्थान समेत इन राज्यों में जल्द ही बंद होंगे स्कूल, जानिए पूरा कार्यक्रम
गर्मी की छुट्टियां बस आने ही वाली हैं। भारत के कई हिस्सों में गर्मी का पारा चढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का शेड्यूल जल्द ही आ जाएगा। भले ही हाल ही में हुई बारिश ने थोड़ी राहत दी हो, लेकिन छुट्टियों के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
दिल्ली की 50 दिन की छुट्टी
दिल्ली के छात्रों को 11 मई से 30 जून तक 50 दिन की लंबी छुट्टी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल 20 मई से 15 जून तक बंद रहेंगे। वहीं निजी स्कूल मौसम के मिजाज को देखते हुए छुट्टियों की तारीखों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। राजस्थान में छुट्टियां 17 मई से 20 जून तक रहेंगी, लेकिन ज्यादा गर्मी पड़ती रही तो इन्हें आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बिहार और हरियाणा में स्कूल 1 जून से बंद हो जाएंगे। बिहार में छुट्टियां 20 जून को खत्म होंगी, जबकि हरियाणा में 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। याद रखें ये संभावित तारीखें हैं और स्थानीय स्तर पर इनमें बदलाव हो सकता है। ऐसे में अपने स्कूल से एक बार ज़रूर पुष्टि कर लें।