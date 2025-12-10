TMC नेता शाहजहां शेख के खिलाफ मुख्य गवाह के बेटे की कोर्ट जाते समय अचानक मौत

घटना अलग मामले की सुनवाई के लिए जा रहे थे बसीरहाट घोष अपने बेटे के साथ शाहजहां द्वारा दायर एक अलग मामले की सुनवाई के लिए बसीरहाट उप-मंडल न्यायालय जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। ट्रक ने वाहन को घसीटकर एक जलाशय में धकेल दिया, जबकि ट्रक राजमार्ग के किनारे पानी के ऊपर लटका मिला। ट्रक चालक फरार है, जबकि घोष अस्पताल में भर्ती हैं। घोष के बड़े बेटे बिस्वजीत ने इसे पिता की हत्या का सुनियोजित प्रयास बताया और शाहजहां पर जेल से इसे अंजाम देने का आरोप लगाया।

जांच शाहजहां पर ED अधिकारियों पर हमला करने का आरोप TMC नेता शाहजहां पिछले साल तब चर्चा में आए थे, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम एक मामले में जांच के लिए उत्तर 24 परगना स्थित संदेशखाली में उनके घर पहुंची थी। उस समय अधिकारियों पर हमला किया गया था और शाहजहां फरार था। उसे काफी तलाश के बाद गिरफ्तार किया गया था। अभी वह कई आरोपों में जेल में बंद हैं। घटना के बाद TMC ने शाहजहां को पार्टी से निलंबित कर दिया था।

