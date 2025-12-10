TMC नेता शाहजहां शेख के खिलाफ मुख्य गवाह के बेटे की कोर्ट जाते समय अचानक मौत
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ मुख्य गवाह के बेटे की बुधवार को कोर्ट जाते समय एक हादसे में मौत हो गई। घटना बोयारमारी के पास बसंती राजमार्ग पर हुई, जिसमें गवाह भोला घोष और उनके बेटे को कोर्ट ले जा रही निजी कार और एक खाली ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में भोला के बेटे सत्यजीत घोष और कार चालक शाहनूर मोल्ला की मौके पर मौत हो गई।
घटना
अलग मामले की सुनवाई के लिए जा रहे थे बसीरहाट
घोष अपने बेटे के साथ शाहजहां द्वारा दायर एक अलग मामले की सुनवाई के लिए बसीरहाट उप-मंडल न्यायालय जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। ट्रक ने वाहन को घसीटकर एक जलाशय में धकेल दिया, जबकि ट्रक राजमार्ग के किनारे पानी के ऊपर लटका मिला। ट्रक चालक फरार है, जबकि घोष अस्पताल में भर्ती हैं। घोष के बड़े बेटे बिस्वजीत ने इसे पिता की हत्या का सुनियोजित प्रयास बताया और शाहजहां पर जेल से इसे अंजाम देने का आरोप लगाया।
जांच
शाहजहां पर ED अधिकारियों पर हमला करने का आरोप
TMC नेता शाहजहां पिछले साल तब चर्चा में आए थे, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम एक मामले में जांच के लिए उत्तर 24 परगना स्थित संदेशखाली में उनके घर पहुंची थी। उस समय अधिकारियों पर हमला किया गया था और शाहजहां फरार था। उसे काफी तलाश के बाद गिरफ्तार किया गया था। अभी वह कई आरोपों में जेल में बंद हैं। घटना के बाद TMC ने शाहजहां को पार्टी से निलंबित कर दिया था।
जानकारी
CBI ने प्रारंभिक जांच शुरू की
घटना के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इसकी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि टक्कर किस परिस्थिति में हुई। जांच में यह भी शामिल है कि क्या ये सामान्य दुर्घटना थी या इसमें कोई साजिश थी।