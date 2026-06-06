पुतिन की पश्चिमी देशों को चेतावनी, बोले- भारत के खिलाफ प्रतिबंधों की धमकियां उलटी पड़ेंगी

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पुतिन का खुलासा- पहले भारत के साथ बनाना चाहते थे Su-57 विमान

पुतिन ने खुलासा किया कि रूस ने पहले भारत के साथ Su-57 लड़ाकू विमान से संबंधित एक संयुक्त कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सहयोग न हो पाने के कारण अंततः उसने विमान को स्वतंत्र रूप से विकसित किया। उन्होंने कहा, "Su-57 एक बहुत अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और उन्नत विमान। हमने मिलकर इस पर काम करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, यह संभव नहीं हो पाया। हम Su-57 बेचने के लिए तैयार हैं।"