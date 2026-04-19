मस्जिद में मौलवी की हैवानियत! महिला का सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, वीडियो वायरल करने की धमकी

आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी

महिला ने बताया कि आरोपियों ने घटना का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया था। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने यह बात किसी को बताई, तो वे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। जब पीड़िता ने पहली बार पुलिस से संपर्क किया, तो उसका आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया और उसे चुप रहने के लिए दबाव बनाया। हालांकि, एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करने के बाद, अब उसे मामले की पूरी जांच का भरोसा मिला है। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि ऐसे गंभीर मामलों में पुलिस और प्रशासन के लिए शुरुआत से ही गंभीरता बरतना कितना अहम है।