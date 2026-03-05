एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की

एस जयशंकर ने अब्बास अराघची से फोन पर बात की, पिछले 6 दिन में दूसरा कॉल

लेखन गजेंद्र 05:58 pm Mar 05, 202605:58 pm

क्या है खबर?

ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची से फोन पर बात की है। पिछले हफ्ते शनिवार को शुरू हुए युद्ध के बाद यह दूसरी बार है, जब जयशंकर ने ईरानी समकक्ष को फोन मिलाया हो। इससे पहले 28 फरवरी को कॉल किया गया था। इससे पहले जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद बिन हमूद अलबुसैदी से बात की थी।