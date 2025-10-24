विदेश मंत्री बोले- UN में सबकुछ ठीक नहीं, संगठन के फैसले अब प्राथमिकताओं को नहीं दर्शाते

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र (UN) में सब कुछ ठीक नहीं है और संगठन के फैसले अब दुनिया की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। ये बातें उन्होंने UN की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक डाक टिकट जारी करने के दौरान कही। जयशंकर ने कहा, "संघर्ष के दौर में शांति की जरूरत है और डाक टिकट इसी का प्रतीक है। दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है। UN में सब कुछ ठीक नहीं है।"

टिप्पणी जयशंकर ने कहा- UN में बहसें ध्रुवीकृत हो गई जयशंकर ने कहा, "इस वैश्विक संस्था के भीतर बहसें तेजी से ध्रुवीकृत हो गई हैं और जमीनी हकीकत से कट गई हैं। कई बड़े निर्णय दुनिया की वास्तविक जरूरतों और भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते। UN को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए गंभीर सुधारों की जरूरत है। भारत हमेशा से UN का दृढ़ समर्थक रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन वैश्विक दक्षिण की आवाज और वास्तविक शक्ति-संतुलन को शामिल किए बिना संगठन एकतरफा और अप्रभावी बना रहेगा।"

भारत जयशंकर ने UN को समावेशी बनाने पर दिया जोर जयशंकर ने कहा, "वैश्विक चुनौतियां तभी हल होंगी, जब UN न्यायपूर्ण और समावेशी बनेगा। भारत एक जिम्मेदार और भरोसेमंद साझेदार के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहेगा और संगठन को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए सुधारों की मांग जारी रखेगा। 80 साल बाद यह स्पष्ट है कि UN अपनी मूल भावना तक पहुंचने में पीछे रह गया है। अब बदलाव का वक्त है वरना इतिहास इस संस्था को अप्रासंगिक ठहराने में देर नहीं करेगा।"