महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर ने जान दी, हाथ में लिखा सुसाइड नोट

लेखन गजेंद्र 01:14 pm Oct 24, 202501:14 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में सतारा जिले के फलटण में एक सरकारी अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। जान देने से पहले डॉक्टर ने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा है। महिला डॉक्टर का नाम संपदा मुंडे है, जो फलटण उप-जिला अस्पताल में तैनात थीं। उन्होंने एक होटल के कमरे में फांसी लगाकर जान दी है। डॉक्टर ने सुसाइड नोट में 2 पुलिस अधिकारियों पर 5 महीने तक बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।