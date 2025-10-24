महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर ने जान दी, हाथ में लिखा सुसाइड नोट
क्या है खबर?
महाराष्ट्र में सतारा जिले के फलटण में एक सरकारी अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। जान देने से पहले डॉक्टर ने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा है। महिला डॉक्टर का नाम संपदा मुंडे है, जो फलटण उप-जिला अस्पताल में तैनात थीं। उन्होंने एक होटल के कमरे में फांसी लगाकर जान दी है। डॉक्टर ने सुसाइड नोट में 2 पुलिस अधिकारियों पर 5 महीने तक बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।
आत्महत्या
सुसाइड नोट में क्या है?
मराठी मीडिया के मुताबिक, डॉक्टर ने अपने हाथ पर पेन से सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर 4 बार रेप का आरोप लगाया है। महिला डॉक्टर ने यह भी लिखा कि पुलिस अधिकारी प्रशांत बनकर कई महीनों से उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डॉक्टर के हाथ पर लिखे सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है।
जांच
डॉक्टर और पुलिस का मेडिकल जांच को लेकर चल रहा था विवाद
बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर और जिला पुलिस के बीच मेडिकल जांच को लेकर विवाद चल रहा था। इस बीच उनकी 2 पुलिस अधिकारियों से मुलाकात हुई थी दोनों पक्षों की बीच कई मौकों पर बहस भी हो चुकी थी, जिसके बाद डॉक्टर के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की थी। सुसाइड नोट में नामित पुलिस अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस विभाग ने भी कोई बयान नहीं दिया है।