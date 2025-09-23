H-1B वीजा विवाद के बीच एस जयशंकर की मार्को रुबियो से मुलाकात, जानिए क्या बातचीत हुई

संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से हुई है। दोनों ने द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया और इसके विस्तार पर चर्चा की। दोनों की मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है, जब अमेरिका में H-1B वीजा के लिए करीब 86 लाख रुपये (1 लाख डॉलर) शुल्क लगाए जाने की घोषणा हुई है, जिससे भारत में हड़कंप मचा है।

बातचीत दोनों के बीच क्या हुई बातचीत? एस जयशंकर ने मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा, 'न्यूयॉर्क में मार्को रुबियो से हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति हुई। हम संपर्क में बने रहेंगे।' रुबियो ने एक्स पर लिखा, 'हमने भारत-अमेरिका के लिए समृद्धि लाने हेतु व्यापार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य सहित अपने द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की।'

बयान अमेरिकी विदेश विभाग ने क्या कहा? अमेरिकी विदेश विभाग ने मुलाकात के बाद बयान जारी कर कहा कि रुबियो ने दोहराया है कि भारत, अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। बयान में आगे कहा गया कि रुबियो और जयशंकर इस बात पर सहमत हुए कि अमेरिका और भारत क्वाड के माध्यम से स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। दोनों पिछली बार जुलाई में वाशिंगटन डीसी में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी मिले थे।

वीजा वीजा को लेकर अमेरिका का क्या है फैसला? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सितंबर को हस्ताक्षर कर एक कार्यकारी आदेश में कहा कि H-1B वीजा आवेदनों के लिए अब 1 लाख डॉलर का भुगतान करना होगा। इससे टेक कंपनियों समेत भारतीय कर्मचारियों में खलबली मच गई। हालांकि, अब अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक शुल्क केवल नए H-1B वीजा आवेदनों पर लागू होगा। मौजूदा धारकों या नवीनीकरण पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। बता दें कि 71-72 प्रतिशत H-1B वीजा भारतीयों को प्राप्त हैं।