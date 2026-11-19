जयशंकर ने जापान की सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं से बात की। यह मुलाकात भारत-जापान 2+2 वार्ता की तैयारी के तहत हुई थी। यह एक अहम बैठक होती है, जिसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ मिलकर चर्चा करते हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जापानी समकक्षों के साथ मिलकर, उन्होंने साझा सुरक्षा लक्ष्यों पर बातचीत की। साथ ही, इस बात पर भी चर्चा हुई कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को कैसे खुला और स्थिर रखा जाए।