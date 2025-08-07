पुतिन इस साल के अंत तक भारत के दौरे पर आएंगे, अजित डोभाल ने पुष्टि की

अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत तक भारत दौरे पर आ सकते हैं। यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) ने अजित डोभाल ने दी है। डोभाल ने मॉस्को दौरे के दौरान एक बैठक में कहा कि तारीख तय हो चुकी है। हालांकि, उन्होंने बताया नहीं। मार्च में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी कहा था कि पुतिन जल्द ही भारत जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में रूस गए थे।

दौरा NSA डोभाल ने क्या कहा? NSA डोभाल ने मॉस्को में कहा, "हमारे बीच एक खास और दीर्घकालिक संबंध रहा है और हम इस संबंध को महत्व देते हैं। हमारे बीच उच्च-स्तरीय संपर्क रहे हैं और इन उच्च-स्तरीय संपर्कों ने बहुत अहम योगदान दिया है। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के बारे में जानकर हम बहुत उत्साहित और प्रसन्न हैं। मुझे लगता है कि अब तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं।" पुतिन की अगस्त के अंत तक डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलने की योजना है।

यात्रा पुतिन ने कम कर दी हैं विदेश यात्राएं पुतिन ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अपनी विदेश यात्राएं सीमित कर दी हैं। हालांकि, उन्होंने 2022, 2023 और 2024 में लगातार चीन की यात्राएं की हैं। पुतिन की विदेश यात्रा कम होने का बड़ा कारण यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट है। रोम संविधि के तहत, ICC के 125 सदस्य देश उनको हिरासत में लेने को बाध्य हैं, जिनके खिलाफ वारंट जारी है, अगर वे उनसे मिलने जाते हैं।