रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को करेंगे भारत दौरा, प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत दौरे की तारीख सामने आ गई है। वे 4 और 5 दिसंबर को 2 दिवसीय नई दिल्ली दौरे पर आएंगे। इस दौरान पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में भोज देंगी।

बयान विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने का मौका मिलेगा। साथ ही विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का विजन तय करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका देगा। इस दौरान पिछले दिनों अमेरिकी टैरिफ की वजह से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की संभावना है।

दौरा 2021 में भारत आए थे पुतिन पिछली बार पुतिन 6 दिसंबर, 2021 को भारत आए थे। तब वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत में रुके थे। उसी साल प्रधानमंत्री मोदी 2 बार रूस गए थे। पहली बार जुलाई में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन और दूसरी बार अक्टूबर में 16वें BRICS शिखर सम्मेलन में गए थे। 2023 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद उनकी विदेश यात्राएं कम हो गई हैं। भारत ICC का पक्षकार नहीं है।

