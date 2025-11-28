उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ओवरलोड डंपर कार पर पलटा, परिवार के 7 सदस्यों की मौत

LOADING...
लेखन गजेंद्र
Nov 28, 2025
01:47 pm
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां सड़क पर एक ओवरलोड डंपर एक चलती कार पर पलट गया, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में गांव सैयद माजरा अंडरपास के पास दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। हादसे के समय कार में सवार सभी 7 लोग एक ही परिवार के थे, जिसमें 2 महिला और एक बच्चा भी शामिल है। सभी सैयद माजरा गांव के रहने वाले हैं।

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने बताया कि गांव से परिवार के 7 लोग कार में सवार होकर निकले थे। वे जैसे ही थोड़ी दूर आगे अंडरपास के पास पहुंचे, यहां बालू से लदा एक ओवरलोड डंपर अनियंत्रित हो गया और कार पर पलट गया। परिवार के सभी सदस्य उसी के नीचे दब गए। जब तक उनको बचाने की कोशिश होती, सभी की मौत हो चुकी थी। इस दौरान करीब 2 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा रहा।

जांच

रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जा रहा था परिवार

पुलिस ने बताया कि कार में सवार सभी लोग गंगोह में रहने वाले एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जा रहे थे। तभी यह हादसा हुआ। मृतकों में 24 वर्षीय संदीप, उनकी बहन जौली देवी (27), बहनोई शेखर कुमार (29), संदीप की मां रानी देवी, मौसेरा भाई विपिन (19), राजू सैनी (27) और एक बच्चा शामिल है। शवों को बाहर निकालने के लिए क्रेन और मशीन का उपयोग किया गया, जिससे डंपर हटाया जा सका।

