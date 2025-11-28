उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ओवरलोड डंपर कार पर पलटा, परिवार के 7 सदस्यों की मौत

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ओवरलोड डंपर पलटने से कार सवार 7 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 01:47 pm Nov 28, 202501:47 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां सड़क पर एक ओवरलोड डंपर एक चलती कार पर पलट गया, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में गांव सैयद माजरा अंडरपास के पास दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। हादसे के समय कार में सवार सभी 7 लोग एक ही परिवार के थे, जिसमें 2 महिला और एक बच्चा भी शामिल है। सभी सैयद माजरा गांव के रहने वाले हैं।