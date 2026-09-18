रूस के साथ 'आत्मनिर्भर' उड़ान, अब भारत में बनेंगे विमान
रूस भारत में विमानों की बिक्री और उनके साथ मिलकर उत्पादन करने पर जोर दे रहा है। इसका मकसद देश के तेजी से बढ़ते हवाई बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। भले ही बोइंग और एयरबस जैसे वैश्विक दिग्गज अभी तक इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाए हैं, लेकिन एक रूसी कंपनी और एक ब्राजीलियाई कंपनी भारतीय साझीदारों के साथ पहले ही समझौते कर चुकी हैं। खासकर, रूस नागरिक उड्डयन में आत्मनिर्भरता को लेकर हो रही बड़ी चर्चा से भी जुड़ा है, जिसे रूस खुद भी बढ़ावा दे रहा है।
नौकरियां, तकनीक और प्रमाणन की चुनौतियां
अगर ये योजनाएं आगे बढ़ती हैं, तो देश में ज्यादा नौकरियां आ सकती हैं, नई तकनीक मिलेगी और स्थानीय एयरलाइन्स को सस्ते विमान भी मिल सकेंगे। हालांकि, रूसी विमानों के प्रमाणीकरण जैसी कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन अगर विदेशी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया जाता है, तो भारत में खुद के विमान बनाने के सपने को आखिरकार एक बड़ा बढ़ावा मिल सकता है।