CUET UG 2026: 13 लाख छात्रों का इंतजार खत्म? नतीजे जल्द
CUET UG 2026 के नतीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 13 मई से 7 जून के बीच सभी परीक्षाएं पूरी कर ली हैं, और अब बहुत जल्द ही इन नतीजों को जारी करने वाली है। गौरतलब है कि इस बार 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने देश और विदेश के कुल 321 शहरों में यह परीक्षा दी थी। यही वजह है कि अब छात्रों को अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है।
अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड करें cuet.nta.nic.in से
ये नतीजे 2026-27 के सत्र में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में दाखिला पाने के लिए काफी अहम हैं। नतीजे घोषित होते ही आप cuet.nta.nic.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या जन्म तिथि डालकर लॉगिन कर सकते हैं और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि नतीजों से पहले फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी। NTA पहले ही प्रोविजनल आंसर की जारी कर चुकी है। अब सभी आपत्तियों की जांच करने के बाद अंतिम 'आंसर की' जारी की जाएगी। सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।