मुंबई के 7 जलाशय 83 प्रतिशत भरे, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

मोडक सागर 23 जुलाई को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया था। तांसा भी 98.45 प्रतिशत भरा हुआ है, जबकि भातसा, मिडिल वैतरणा और अपर वैतरणा भी ज्यादा पीछे नहीं हैं। IMD ने बताया है कि कुछ इलाकों में और भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं और शनिवार सुबह-शाम 3 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें आने की भी आशंका है। ऐसे में बाहर निकलते समय छाता और वॉटरप्रूफ जूते साथ रखना समझदारी होगी।