मुंबई के 7 जलाशय 83 प्रतिशत भरे, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
पिछले 24 घंटों में हुई तेज बारिश के बाद मुंबई के 7 जलाशय लगभग 83.68 प्रतिशत तक भर चुके हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने यह जानकारी दी है। इन जलाशयों में पानी का स्तर 6 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ गया है। मोडक सागर, विहार और तुलसी जलाशय तो पहले ही ओवरफ्लो हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शहर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि अभी भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
मुंबई का मोडक सागर हुआ लबालब
मोडक सागर 23 जुलाई को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया था। तांसा भी 98.45 प्रतिशत भरा हुआ है, जबकि भातसा, मिडिल वैतरणा और अपर वैतरणा भी ज्यादा पीछे नहीं हैं। IMD ने बताया है कि कुछ इलाकों में और भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं और शनिवार सुबह-शाम 3 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें आने की भी आशंका है। ऐसे में बाहर निकलते समय छाता और वॉटरप्रूफ जूते साथ रखना समझदारी होगी।