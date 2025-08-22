उद्योगपति मुकेश और अनिल अंबानी की मां कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती

The Ambani family returns to Mumbai following Kokilaben Ambani’s hospitalization, gathering together during this crucial time . . . #AmbaniFamily #KokilabenAmbani #Mumbai #Reliance #Ambani #IndiaForums pic.twitter.com/0LPZHReEfF

स्वास्थ्य

डॉक्टरों की निगरानी में हैं कोकिलाबेन

मिडडे के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने पर तुरंत चिकित्सकों की टीम ने कोकिलाबेन की स्थिति का आकलन किया। उनकी जांच कराई गई है। चिकित्सक टीम को उनकी निगरानी में रखा गया है। चिकित्सकों ने अभी साफतौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन प्रारंभिक जांच में कुछ अस्थायी शारीरिक असंतुलन और कमजोरी बताई जा रही है, जो बढ़ती उम्र के कारण है। अनिल और टीना अंबानी कलिना हवाई अड्डे पर देखे गए, वहीं मुकेश अंबानी भी कार से अस्पताल पहुंचे हैं।