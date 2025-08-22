उद्योगपति मुकेश और अनिल अंबानी की मां कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती
क्या है खबर?
उद्योगपति मुकेश और अनिल अंबानी की मां कोकिलाबेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उनको शुक्रवार को मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह 91 वर्ष की हैं। रिलायंस के संस्थापक दिवंगत धीरूभाई अंबानी की पत्नी कोकिलाबेन को आपातकालीन परिस्थियों के कारण एयरलिफ्ट करके मुंबई के अस्पताल लाया गया है। डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। अंबानी परिवार अस्पताल पहुंच गया है।
ट्विटर पोस्ट
कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती
The Ambani family returns to Mumbai following Kokilaben Ambani’s hospitalization, gathering together during this crucial time— India Forums (@indiaforums) August 22, 2025
.
.
.#AmbaniFamily #KokilabenAmbani #Mumbai #Reliance #Ambani #IndiaForums pic.twitter.com/0LPZHReEfF
स्वास्थ्य
डॉक्टरों की निगरानी में हैं कोकिलाबेन
मिडडे के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने पर तुरंत चिकित्सकों की टीम ने कोकिलाबेन की स्थिति का आकलन किया। उनकी जांच कराई गई है। चिकित्सक टीम को उनकी निगरानी में रखा गया है। चिकित्सकों ने अभी साफतौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन प्रारंभिक जांच में कुछ अस्थायी शारीरिक असंतुलन और कमजोरी बताई जा रही है, जो बढ़ती उम्र के कारण है। अनिल और टीना अंबानी कलिना हवाई अड्डे पर देखे गए, वहीं मुकेश अंबानी भी कार से अस्पताल पहुंचे हैं।
पहचान
अंबानी परिवार में सबसे अधिक शेयरधारक कोकिलाबेन
कोकिलाबेन की शादी धीरूभाई से 1995 में हुई थी। उन्होंने उनके जीवन में काफी साथ दिया। कोकिलाबेन के 4 बच्चे हैं, जिनमें मुकेश, अनिल, नीना कोठारी और दीप्ति साल्गांवकर शामिल हैं। कोकिलाबेन अभी मुकेश अंबानी के परिवार के साथ मुंबई के एंटीलिया में रहती हैं। वह अंबानी परिवार की सबसे बड़ी शेयरधारक हैं। उनके पास रिलायंस के करीब 1.57 करोड़ शेयर हैं, जिसकी कीमत 18,000 करोड़ रुपये से अधिक है।