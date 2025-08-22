जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया

जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी कर्मचारी आतंकियों से संबंध रखने के कारण बर्खास्त

लेखन गजेंद्र 01:00 pm Aug 22, 202501:00 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है। कर्मचारियों की पहचान करनाह में तैनात शिक्षक खुर्शीद अहमद राथर और केरन स्थित भेड़पालन विभाग में सहायक पशुपालक सियाद अहमद खान के रूप में हुई है।