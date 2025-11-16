दिल्ली का लाल किला और लाल किला मेट्रो स्टेशन फिर से खोला गया
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट के बाद से लाल किला और लाल किला मेट्रो स्टेशन लोगों के लिए बंद किया गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने रविवार को जानकारी दी कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी द्वार अब यात्रियों के लिए खुले हैं। इससे पहले शनिवार को सिर्फ गेट नंबर 2 और 3 को यात्रियों के लिए खोला गया था। अब सभी गेट खुले हैं।
विस्फोट
लाल किला भी रविवार से खोला गया
हिंदुस्तान टाइम्स ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के हवाले से बताया कि लाल किला परिसर रविवार 16 नवंबर से आगंतुको के लिए खुल जाएगा। इसके समय में बदलाव को लेकर कोई जानकारी नहीं है। विस्फोट के बाद सुरक्षा कारणों से अधिक सतर्कता बरती जा सकती है। दिल्ली पुलिस कोतवाली थाने ने ASI दिल्ली सर्कल को पत्र लिखकर किले को अस्थायी रूप से बंद करने का अनुरोध किया था। पहले 13 नवंबर तक बंद था, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया।
विस्फोट
गेट नंबर 1 के पास हुआ था धमाका
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास 10 नवंबर को शाम 7 बजे सफेद हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था। घटना में 13 लोगों की जान गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। विस्फोट को अंजाम देने वाला संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर नबी की विस्फोट में जान गई है, वह कार में विस्फोटक लाया था। केंद्र ने इसे आतंकी घटना माना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मामले की पड़ताल कर रही है।
ट्विटर पोस्ट
धमाके में मारे गए लोगों के लिए हवन
Delhi: A havan was performed as a tribute to those killed in the terror blast outside Delhi’s Red Fort Metro Station pic.twitter.com/1bZeXbKBKK— IANS (@ians_india) November 16, 2025