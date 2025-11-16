लाल किला और लाल किला मेट्रो स्टेशन फिर से खोला गया

दिल्ली का लाल किला और लाल किला मेट्रो स्टेशन फिर से खोला गया

लेखन गजेंद्र 12:03 pm Nov 16, 202512:03 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट के बाद से लाल किला और लाल किला मेट्रो स्टेशन लोगों के लिए बंद किया गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने रविवार को जानकारी दी कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी द्वार अब यात्रियों के लिए खुले हैं। इससे पहले शनिवार को सिर्फ गेट नंबर 2 और 3 को यात्रियों के लिए खोला गया था। अब सभी गेट खुले हैं।