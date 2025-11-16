दिल्ली में विस्फोट वाली जगह से मिले 9MM के 3 कारतूस, सेना करती है इस्तेमाल
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट वाली जगह से जांच एजेंसियों को 9MM के 3 कारतूस मिले है, जो सेना इस्तेमाल करती है। जांच अधिकारियों के मुताबिक, इसमें 2 कारतूस जीवित हैं, जबकि तीसरा खाली खोल है। यह कारतूस आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित है। इसे लाईसेंस प्राप्त कोई भी आम नागरिक अपने हथियार में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। केंद्रीय एजेंसियां कारतूसों की जांच कर रही हैं।
शक
कैसे पहुंचा कारतूस?
जांच अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने घटनास्थल के मुआयने के दौरान आसपास से कोई भी पिस्तौल या हथियार का हिस्सा बरामद नहीं किया है, जिससे सवाल उठ रहा है कि यह कारतूस वहां कैसे पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद अपने कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को जारी कारतूसों की भी जांच की है, लेकिन उनका कोई भी कारतूस गायब नहीं पाया गया। ये कारतूस आमतौर पर सुरक्षा बल या स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास ही होते हैं।
जांच
घटनास्थल से 40 सबूत इकट्ठा
इंडिया टुडे ने बताया कि 43 CCTV फुटेज से हमलावर उमर नबी की हुंडई i20 कार की पूरी गतिविधि पता चली है। इसके अलावा दिल्ली-NCR के जिलों, राजमार्गों और प्रमुख चौकियों पर लगे 5,000 से ज्यादा CCTV कैमरों से उसके हरियाणा से घटनास्थल तक पहुंचने के रूट को जोड़ा गया। फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से अमोनियम नाइट्रेट से ज्यादा शक्तिशाली नमूने की पहचान की है और 40 से अधिक सबूत इकट्ठा किए हैं। कार में 30-40 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट था।
घटना
विस्फोट में 13 लोगों की हुई थी मौत
दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर को शाम 7 बजे सफेद i20 कार विस्फोट हो गई थी, जिससे 13 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना में जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकियों के जुड़े होने का शक है, जिसकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) पड़ताल कर रही है। केंद्र ने भी इसे आतंकी घटना माना है। फरीदाबाद की अल-फलाह विश्वविद्यालय के 2 डॉक्टर गिरफ्तार हैं, जबकि डॉक्टर उमर नबी ने विस्फोट किया था।