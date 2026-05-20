दहक रहा बांदा: खनन-कटाई ने बनाया 'हीट आइलैंड', 20 साल में रेगिस्तान बनने का खतरा!

वनों की कटाई और खनन बांदा के भविष्य के लिए खतरा

बांदा में इस कदर तापमान बढ़ने की एक बड़ी वजह कई सालों से हो रहा पर्यावरणीय नुकसान है, जिसमें वनों की कटाई, खनन और जंगलों का खेती में बदलना शामिल है। साल 2005 से 2021-22 के बीच बांदा का वन क्षेत्र 15 प्रतिशत से ज्यादा घट गया है। केन जैसी नदियों में बड़े पैमाने पर हो रहे रेत खनन से पानी की कमी और ज्यादा बढ़ गई है।

जानकारों का मानना है कि इन सब कारणों की वजह से बांदा एक 'हीट आइलैंड' में तब्दील हो गया है, जो जरूरत से ज्यादा गर्मी सोख रहा है और अपनी कीमती नमी गंवा रहा है। अगर हालात नहीं सुधरे, तो अगले दो दशकों में बांदा का एक बड़ा हिस्सा बंजर जमीन में बदल सकता है।