दिल्ली में बिहार के 4 बदमाशों का एनकाउंटर, 'सिग्मा गैंग' का सरगना रंजन पाठक भी ढेर

लेखन आबिद खान 09:52 am Oct 23, 202509:52 am

क्या है खबर?

दिल्ली के रोहिणी इलाके में आज रात हुए एनकाउंटर में बिहार के 4 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं। इनमें मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और 'सिग्मा गैंग' का सरगना रंजन पाठक भी शामिल है। इस मुठभेड़ को बिहार और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। मारे गए बदमाशों के नाम रंजन पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी, मनीष पाठक और अमन ठाकुर हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी बिहार चुनाव में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे।