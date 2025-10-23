दिल्ली में बिहार के 4 बदमाशों का एनकाउंटर, 'सिग्मा गैंग' का सरगना रंजन पाठक भी ढेर
क्या है खबर?
दिल्ली के रोहिणी इलाके में आज रात हुए एनकाउंटर में बिहार के 4 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं। इनमें मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और 'सिग्मा गैंग' का सरगना रंजन पाठक भी शामिल है। इस मुठभेड़ को बिहार और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। मारे गए बदमाशों के नाम रंजन पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी, मनीष पाठक और अमन ठाकुर हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी बिहार चुनाव में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे।
घटना
करीब 15 मिनट तक चली मुठभेड़
ये घटना 22-23 अक्टूबर की रात करीब 2:20 बजे रोहिणी इलाके में बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौक के बीच हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की टीम ने रोहिणी सेक्टर-28 में घेराबंदी की। यहां पुलिस ने सफेद रंग की एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, तो उसमें सवार बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं और करीब 15 मिनट तक मुठभेड़ हुई।
बयान
बिहार DGP बोले- लंबे समय से थी बदमाशों की तलाश
बिहार के DGP ने आज तक से कहा, "यह गैंग चुनाव के दौरान बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था। रंजन और उसके साथी कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम करते थे। पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। गैंग 5 बड़े हत्याकांड अंजाम देकर दहशत फैलाता रहा। जानकारी मिली थी कि यह गैंग दिल्ली में छिपता है। इसी आधार पर बिहार पुलिस ने दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ संपर्क किया और ऑपरेशन को अंजाम दिया।"