पंजाब के पूर्व DGP मुस्तफा ने बेटे की मौत पर चुप्पी तोड़ी, कहा- सच सामने आएगा

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) मोहम्मद मुस्तफा ने अपने बेटे अकील अख्तर की मौत पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने खुद समेत परिवार पर लग रहे बेटे की हत्या के आरोपों को निराधार बताया है। मुस्तफा ने एक बयान में कहा कि FIR दर्ज करना अपराध का सबूत नहीं है और उन्हें विश्वास है कि सच्चाई जल्द ही जनता के सामने आ जाएगी। उन्होंने आरोपों के पीछे उनके परिवार को बदनाम करने की 'गंदी राजनीतिक सोच' बताई है।

बयान क्या बोले पूर्व DGP? मुस्तफा ने एक बयान में कहा, "FIR दर्ज होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि किसी का अपराध साबित हो गया है। असली जांच अब शुरू होगी और कुछ ही दिनों में सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। जिन लोगों ने निराधार आरोपों पर FIR दर्ज कराई है, उन्हें कानून का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।" उन्होंने BBC से कहा, "पुलिस को शिकायत मिली और उसने कार्रवाई की है, लेकिन हम FIR का कानूनी तरीके से जवाब देंगे।"

बयान बेटे के आरोपों पर क्या बोले मुस्तफा? उन्होंने कहा, "यह सच है कि जवान बेटे की मौत से हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम गंदी राजनीति और घटिया सोच रखने वालों का मुकाबला नहीं कर सकते।" उन्होंने BBC से कहा, "अकील घर पर अपनी पत्नी को पीटता था, हम उसकी रक्षा करते थे। कई बार हम खुद पुलिस में गए। वह सालों से नशे का आदी था। नशा छुड़ाने वाली गोलियों के ओवरडोज से उसकी मौत हुई।"