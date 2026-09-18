केरलम में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 10,918 मामलों के बाद बनी विशेष टीम

यह नई टीम ऐसे बड़े ड्रग्स मामलों को देखेगी, जो राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार फैले हुए हैं। इस टीम के केंद्र तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड में बनाए जाएंगे। ऑपरेशन तूफान के नोडल अधिकारी, इंस्पेक्टर जनरल पुट्टा विमलदित्या, ही इस नई जांच टीम की कमान संभालेंगे। हाल ही में पुलिस ने 23.925 किलो MDMA जब्त किया और एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जिसके आरोपी लगभग 10 राज्यों में छिपे बैठे थे।