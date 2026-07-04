राम मंदिर: महाकुंभ के दौरान बढ़ी चंदा चोरी, ट्रस्ट सदस्यों की लड़ाई से खुला मामला- रिपोर्ट

रिपोर्ट

महाकुंभ के दौरान हुई नए कर्मचारियों की भर्ती

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आम दिनों में मंदिर में रोजाना 85,000 से एक लाख लोग आते हैं, लेकिन महाकुंभ में ये आंकड़ा 10-12 लाख तक पहुंच गया था। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की सलाह पर दान गिनती के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए। एक अधिकारी ने कहा, "गिनती के काम में और मदद के लिए और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की सलाह दी गई थी। भर्ती एक फर्म ने की थी।"