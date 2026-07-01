राम मंदिर चंदा चोरी की जांच कर रही SIT को 15 दिन की मोहलत

राम मंदिर चंदा चोरी की जांच कर रही SIT को 15 दिन की मोहलत

लेखन गजेंद्र 12:36 pm Jul 01, 202612:36 pm

क्या है खबर?

अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) को उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 दिन की मोहलत दी है। जांच टीम अब 15 जुलाई को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट एक हफ्ते पहले 23 जून को शासन को सौंपी जा चुकी है। टीम को पूरी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सरकार ने गंभीरता और गहराई से जांच करने के लिए 15 दिन का समय और दे दिया है।