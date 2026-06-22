राम मंदिर चंदा चोरी की रिपोर्ट सौंपेगी SIT

राम मंदिर चंदा चोरी की रिपोर्ट सौंपेगी SIT, टिन्नू समेत 80 पर हो सकती है FIR

लेखन गजेंद्र 01:51 pm Jun 22, 202601:51 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में विशेष जांच दल (SIT) की जांच पूरी हो गई है। वह सोमवार को अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। बताया जा रहा है कि 3 सदस्यीय टीम रविवार को मुख्यमंत्री योगी से मिलने पहुंची थी, लेकिन एक जुड़ी बैठक के कारण वे नहीं मिल सके थे। जांच में 150 लोगों के संदिग्ध नाम सामने आए हैं। जल्द ही FIR की कार्यवाही शुरू हो सकती है।