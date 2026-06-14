राम मंदिर चंदा विवाद: सरकार ने SIT गठित की, कर्मचारी के घर से मिले 10 लाख रुपये

जांच

कई लोग जांच के दायरे में- रिपोर्ट

इंडिया टुडे के मुताबिक, दान की गिनती से जुड़े कई कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। विशेष अभियान समूह (SOG) CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी और दूसरे साक्ष्यों की जांच करते हुए व्यापक छानबीन कर रहा है। अधिकारियों ने अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है। हालांकि, पुलिस, जिला प्रशासन या मंदिर ट्रस्ट की ओर से अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी या बरामदगी के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।