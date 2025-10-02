UN में मानवता पर पाकिस्तान ने दिया भाषण, भारत बोला- ये विडंबना की हद

भारत भारत ने कहा- पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों पर ध्यान दे जिनेवा में UNHRC के 60वें सत्र की 34वीं बैठक में बोलते हुए भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने पाकिस्तान से अपनी धरती पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना करने का आह्वान किया। हुसैन ने कहा, "भारत को यह बेहद विडंबनापूर्ण लगता है कि पाकिस्तान जैसा देश मानवाधिकारों पर दूसरों को उपदेश देना चाहता है। दुष्प्रचार फैलाने के बजाय पाकिस्तान को अपनी धरती पर अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीड़न का सामना करना चाहिए।"

अन्य देश पाकिस्तान को कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी घेरा सत्र में कई अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी पाकिस्तान को घेरा। भू-राजनीतिक शोधकर्ता जॉश बोव्स ने बलूचिस्तान में हो रहे दमन को लेकर कहा, "पाकिस्तान नाजुक और हाशिये पर खड़े समुदायों को दबाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को नैतिकता का ठेकेदार बताता है। 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ही 785 जबरन गुमशुदगियां और 121 हत्याएं दर्ज की गई हैं। पश्तून राष्ट्रीय जिरगा ने बताया कि अब तक करीब 4,000 पश्तून लापता हैं।

PoK PoK का मुद्दा भी उठा यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (UKPNP) के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बढ़ते दमन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान ने रेंजर्स की तैनाती की है और संसाधनों पर मालिकाना हक, मौलिक अधिकार और न्याय की मांग करने वाले एक वैध, अहिंसक आंदोलन को दबाने के लिए फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। मानवीय संकट गहराता जा रहा है।"